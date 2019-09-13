Faiz indirimi iş dünyasını sevindirdi

Faiz indirimi iş dünyasını sevindirdi
ANTALYA
G.Tarihi: 13.09.2019 17:39
0
Isparta Düğün Salonları

Faiz indirimi iş dünyasını sevindirdi
- ATSO Başkanı Davut Çetin:
- "Kredi hacminde artış sağlandığı takdirde faiz indirimi başta konut sektörü olmak üzere piyasaya olumlu yansıyacaktır"
- ATB Başkanı Ali Çandır:
- "Faiz indirimi oranı piyasanın beklediği düzeyde gerçekleşti. Umuyoruz ki faizlerle birlikte enflasyon da düşer ve üretim çarkları daha hızlı dönüp, istihdam yönünden olumlu gelişmeler yaşanır"
- MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu:
- "Döviz ve faizlerdeki gerilemenin ardından ciddi yatırımlar olacaktır"
- ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan:
- "Faizin düşürülmesi yeni yatırımları getirirken, beraberinde işsizliğe çare olacaktır"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesi iş çevrelerince memnuniyetle karşılandı. 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek iç talep ve enflasyon gerekse dünyadaki ekonomik trendin Merkez Bankasına faizlerde büyük bir indirim imkanı sağladığını söyledi.
Geçen ayki oda meclisi toplantısında yaptıkları ankette de kredi faizi düşüş talebinin en önemli konulardan birisi olarak öne çıktığına işaret eden Çetin, Merkez Bankası ve bankaların faiz indirim çabalarını bu bakımdan son derece önemsediklerini anlattı.
Merkez Bankası açıklamasında turizmdeki güçlü seyrin ekonomiye, özellikle cari açığın kapanmasına atıf yapılmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:
"Bundan sonraki süreçte enflasyona, Türk lirasına güvene, ülke risk primi kredi temerrüt takasının düşmesine, banka sisteminin finansman gücüne daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Halkımızın döviz mevduatı yerine uzun vadeli Türk lirası mevduatına teşvik edecek adımların atılması ihtiyacı da öne çıkıyor. Bu koşullar yerine getirildiği ve kredi hacminde artış sağlandığı takdirde faiz indirimi başta konut sektörü olmak üzere piyasaya olumlu yansıyacaktır. Faiz indirim süreci yapısal reformlarla desteklenirse ekonomide daha hızlı bir toparlanma görebiliriz."
Çetin, eylül ve ekim aylarında baz etkisi katkısıyla yıllık TÜFE'de yüzde 10'a doğru bir çekilme görmeyi beklediklerini bildirdi.
- "İndirim oranı piyasanın beklediği düzeyde gerçekleşti"
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır,  Merkez Bankasının faiz indirimi kararını iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını söyledi. 
Faizlerdeki düşüşün yatırımın önündeki engelleri kaldıracağını vurgulayan Çandır, iş dünyası olarak gelecek dönemde yeni indirimler beklediklerini ifade etti.   
Faizle birlikte enflasyon oranlarının da yıl sonuna kadar düşmesini beklediklerine değinen Çandır, "Faiz indirimi oranı piyasanın beklediği düzeyde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde bir çağrısı olmuştu. Umuyoruz ki faizlerle birlikte enflasyon da düşer ve üretim çarkları daha hızlı dönüp, istihdam yönünden olumlu gelişmeler yaşanır." diye konuştu. 
- "Faizlerdeki gerilemenin ardından ciddi yatırımlar olacaktır"
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu da faiz indiriminin piyasayı hareketlendireceğine inandıklarını vurguladı.
Kendilerini memnun eden bir başka konunun ise dolar ve avroda yaşanan gerileme olduğunu belirten Göksu, "Dövizdeki bu gerilemenin arkasında çok ciddi bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Döviz ve faizlerdeki gerilemenin ardından ciddi yatırımlar olacaktır." dedi.
İndirim oranının  ilk etapta beklentilerini karşıladığını aktaran Göksu, faizlerin daha da gerileyeceği düşüncesinde olduklarını dile getirdi. 
Göksu, faizlerin düşmesiyle yatırımların daha da artıp istihdamın önünün açılacağını değerlendirdiklerini kaydetti. 
- "İşsizliğe çare olacaktır"
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan da  ihracat rakamlarının arttığını, cari açığın azaldığını belirterek, "Faizin düşürülmesi yeni yatırımları getirirken, beraberinde işsizliğe çare olacaktır. Döviz kurundaki dalgalanmanın kontrol altına alınması, fiyatlardaki oynaklığı sabitleyip, tüccarımıza daha güvenli ticaret yapma imkanı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 
Merkez Bankasının iş dünyasının beklentileri doğrultusunda son derece olumlu bir karar verdiğini dile getiren Urfan, bu kararla birlikte piyasaların yeniden canlanmasını beklediklerini bildirdi.
Urfan, faiz indirim kararını özel bankaların da ivedilikle uygulaması gerektiğini kaydetti.





ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - 
 
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Eski Eğirdir Evi Canlandı
Yeni Isparta Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı
TED Isparta Koleji Haber Bülteni
​SDÜ’ye “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi
Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Eğirdir’e Çalışma Ziyaretinde Bulundu
Burdur'daki cinayet ve yağma davası
Isparta'yı gurulandıran vücut geliştirme başarısı
Isparta'da Eşsiz Kasnak Meşesi Ormanı
​Amacımız Isparta'ya en güzel hizmeti vermektir
Isparta'da yatırımcılara önemli duyuru! Son Gün 30 Eylül
Isparta'da trafik kazası
AGD'den Isparta'da hazırlık kampı
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Hasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazarHasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazar07 Eylül 2019