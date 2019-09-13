Faiz indirimi iş dünyasını sevindirdi

- ATSO Başkanı Davut Çetin:

- "Kredi hacminde artış sağlandığı takdirde faiz indirimi başta konut sektörü olmak üzere piyasaya olumlu yansıyacaktır"

- ATB Başkanı Ali Çandır:

- "Faiz indirimi oranı piyasanın beklediği düzeyde gerçekleşti. Umuyoruz ki faizlerle birlikte enflasyon da düşer ve üretim çarkları daha hızlı dönüp, istihdam yönünden olumlu gelişmeler yaşanır"

- MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu:

- "Döviz ve faizlerdeki gerilemenin ardından ciddi yatırımlar olacaktır"

- ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan:

- "Faizin düşürülmesi yeni yatırımları getirirken, beraberinde işsizliğe çare olacaktır"



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesi iş çevrelerince memnuniyetle karşılandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek iç talep ve enflasyon gerekse dünyadaki ekonomik trendin Merkez Bankasına faizlerde büyük bir indirim imkanı sağladığını söyledi.

Geçen ayki oda meclisi toplantısında yaptıkları ankette de kredi faizi düşüş talebinin en önemli konulardan birisi olarak öne çıktığına işaret eden Çetin, Merkez Bankası ve bankaların faiz indirim çabalarını bu bakımdan son derece önemsediklerini anlattı.

Merkez Bankası açıklamasında turizmdeki güçlü seyrin ekonomiye, özellikle cari açığın kapanmasına atıf yapılmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte enflasyona, Türk lirasına güvene, ülke risk primi kredi temerrüt takasının düşmesine, banka sisteminin finansman gücüne daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Halkımızın döviz mevduatı yerine uzun vadeli Türk lirası mevduatına teşvik edecek adımların atılması ihtiyacı da öne çıkıyor. Bu koşullar yerine getirildiği ve kredi hacminde artış sağlandığı takdirde faiz indirimi başta konut sektörü olmak üzere piyasaya olumlu yansıyacaktır. Faiz indirim süreci yapısal reformlarla desteklenirse ekonomide daha hızlı bir toparlanma görebiliriz."

Çetin, eylül ve ekim aylarında baz etkisi katkısıyla yıllık TÜFE'de yüzde 10'a doğru bir çekilme görmeyi beklediklerini bildirdi.

- "İndirim oranı piyasanın beklediği düzeyde gerçekleşti"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Merkez Bankasının faiz indirimi kararını iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını söyledi.

Faizlerdeki düşüşün yatırımın önündeki engelleri kaldıracağını vurgulayan Çandır, iş dünyası olarak gelecek dönemde yeni indirimler beklediklerini ifade etti.

Faizle birlikte enflasyon oranlarının da yıl sonuna kadar düşmesini beklediklerine değinen Çandır, "Faiz indirimi oranı piyasanın beklediği düzeyde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde bir çağrısı olmuştu. Umuyoruz ki faizlerle birlikte enflasyon da düşer ve üretim çarkları daha hızlı dönüp, istihdam yönünden olumlu gelişmeler yaşanır." diye konuştu.

- "Faizlerdeki gerilemenin ardından ciddi yatırımlar olacaktır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu da faiz indiriminin piyasayı hareketlendireceğine inandıklarını vurguladı.

Kendilerini memnun eden bir başka konunun ise dolar ve avroda yaşanan gerileme olduğunu belirten Göksu, "Dövizdeki bu gerilemenin arkasında çok ciddi bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Döviz ve faizlerdeki gerilemenin ardından ciddi yatırımlar olacaktır." dedi.

İndirim oranının ilk etapta beklentilerini karşıladığını aktaran Göksu, faizlerin daha da gerileyeceği düşüncesinde olduklarını dile getirdi.

Göksu, faizlerin düşmesiyle yatırımların daha da artıp istihdamın önünün açılacağını değerlendirdiklerini kaydetti.

- "İşsizliğe çare olacaktır"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan da ihracat rakamlarının arttığını, cari açığın azaldığını belirterek, "Faizin düşürülmesi yeni yatırımları getirirken, beraberinde işsizliğe çare olacaktır. Döviz kurundaki dalgalanmanın kontrol altına alınması, fiyatlardaki oynaklığı sabitleyip, tüccarımıza daha güvenli ticaret yapma imkanı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının iş dünyasının beklentileri doğrultusunda son derece olumlu bir karar verdiğini dile getiren Urfan, bu kararla birlikte piyasaların yeniden canlanmasını beklediklerini bildirdi.

Urfan, faiz indirim kararını özel bankaların da ivedilikle uygulaması gerektiğini kaydetti.











ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ -



