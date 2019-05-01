Eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı



Antalya'da eski eşini bıçaklayan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 4 yıl önce ayrıldığı Gülhanım D'nin Muratpaşa ilçesindeki evine giden V.Y, "Benden başka birisiyle evlenemezsin." diyerek tehdit etti.

V.Y, kendisiyle konuşmak istemeyen kadını, yanında getirdiği bıçakla 5 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.

Kaçan V.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, polis merkezindeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ANTALYA (AA) -

