- CK Enerji Akdeniz Elektrik, bilgileri güncel olmayan abonelerine ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ‘bilgilerinizi güncelleyin’ uyarısında bulundu.CK Enerji Akdeniz Elektrik, abonelerinin elektrik kullanımında yaşadığı sıkıntılara karşı önemli bir çağrıda bulundu. Abonelerin 0850 226 07 07 no’lu çağrı merkezinden, www.ckakdeniz.com.tr web sitesi üzerinden ve Müşteri Hizmet Merkezlerinden bilgileri güncellenebildiği belirtildi.Yaklaşık 350 bin abonenin bilgilerinin eksik ya da sonradan değişmiş olduğuna dikkat çeken CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Abonelerimiz telefon numarası veya e-posta adreslerini değiştirdiğinde şirketimize bilgilendirme yapılmadığı için, borç hatırlatma SMS’leri ve diğer bilgilendirme mesajlarını kendilerine ulaştıramıyoruz. Bu da ileride elektriğinin kesilmesine kadar uzanan çeşitli mağduriyetlere yol açıyor. Abonelerimize ulaşabilmek ve taleplerini daha hızlı çözebilmek için bilgilerin güncel olması büyük önem taşıyor. Bu yüzden abonelerimizden bilgilerini güncellemesini bekliyoruz” dedi.Önemli mağduriyetlere neden olan ‘usulsüz elektrik‘ kullanımı konusuna da değinen ve elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin mevzuatlara aykırı davrandığına işaret eden Erol Değerli, ‘’Sistemimizde abonelik kimin üzerine gözüküyorsa biz yasa gereği o abonemiz adına işlem yapmak durumundayız. Ne yazık ki bölgemizde kiraladığı bir evin aboneliğini kiracının üzerine vermekten çekinen ya da sattığı bir evin aboneliğini sonlandırmayı unutan birçok abonemiz bulunuyor. Yeni eve taşınan aboneler ise devam eden bir abonelik olduğu için kendi üstlerine aboneliği almaya gerek duymayabiliyorlar. Durum böyle olunca yeni oturan kişinin elektrik borçlarını ödememesi durumunda borç mevcutta kayıtlı görünen aboneye kalıyor. Yaptığımız tespitler neticesinde yaklaşık olarak 350 bin müşterimizin elektriği usulsüz kullandığını düşünüyoruz. Bu müşterilerimizin birçoğu da usulsüz kullanımın tespit edilmesiyle birlikte enerjilerinin kesilmesi şikayetiyle şirketimize başvuruyor. Yasa gereği aboneliğin kendi adına olmaması durumunda; tespitimize istinaden müşterimize tanınan süre zarfında aboneliği üzerine almaması durumunda enerjisini kesmek durumunda kalıyoruz. Bunların çözümü için abonelerimizin tek yapması gereken zorunlu deprem sigortası (Dask) ve kimlik ibrazıyla 45 noktada bulunan Müşteri Hizmet Merkezimizden birine uğrayarak aboneliği kendi üzerine alması. Devredilen bir yaşam alanının elektrik aboneliğini sonlandırmak da aboneliği almak kadar önemli. Tüm bu işlemler için abonelerimizin sadece 5 dakikalarını ayırmaları yeterli oluyor“ diye konuştu.İHA