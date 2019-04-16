Antalya'da, Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu öğrencileri, düzenledikleri kermes, sergi ve şenlikle çölyak gibi nadir hastalıklara da dikkati çekti.Okulda eğitim gören öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılında minik elleriyle yaptıkları malzemeleri Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte sergiledi.Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, nadir hastalıklara sahip çölyaklı öğrenciler için Erasmus Projesinde de yer alan "Glütensiz Yiyecek" standı açıldı. Çölyaklı öğrenci ve veliler için gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri ortam sağlandı, hastalığa dikkati çekildi.Okulun Müdürü Tuba Özkır, yaptığı açıklamada, "Okul öncesi eğitim çocuğun gülüşüne düşen ilk cemredir" sloganıyla yola çıktıklarını ve okulda bir ekip ruhu oluşturduklarını söyledi.Sevginin ve emeğin olduğu yerde başarının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Özkır, "Çocuk şenliğimizden elde edilen tüm gelirleri, yeni açılan okulumuzun eksikliklerinin giderilip çocuklarımıza daha nitelikli, verimli bir eğitim ortamı yaratılması için harcamayı planlıyoruz." dedi.Öte yandan, programın açılışına, Antalya Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim uzmanı Oğuz Kılınç, Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz ve kamu kurum müdürleri katıldı.ANTALYA (AA) -