ANTALYA (AA) - Antalya'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli yüzbaşı Levent Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.Arslan'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak Konuksever Cemevi'ne getirildi.Burada gerçekleştirilen cenaze törenine eşi Irina Arslan ile babası Veli ve annesi Zeynep Arslan da katıldı. Okunan duanın ardından cenaze Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze töreninde ağlayan Irina Arslan, tabutu sık sık öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.Manavgat ilçesi Sorgun mevkisi yakınlarında, sivil eğitim uçağının dün düşmesi sonucu, pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gün yaralanmıştı.