Down sendromlu öğrenciden çakıl taşlarından Atatürk portresi



Kumluca Özgür Özdemir Özel Eğitim Okulu öğrencisi down sendromlu Hatice Yılmaz, deniz kıyısından topladığı çakıl taşlarından Atatürk portresi yaptı.

Down sendromlu Hatice Yılmaz, Demre Taşdibi sahilinden topladığı çakıl taşlarını tek tek dizerek Atatürk portresi oluşturdu. Hatice Yılmaz, öğretmenleriyle ziyaret ettiği Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na çakıl taşlarından yaptığı Atatürk portresini hediye etti.

Atatürk portesinde 4 bin 500 taş bulunduğunu ifade eden Hatice Yılmaz "Siyah ve beyaz çakıl taşlarından Atatürk portresi yaptım. Çok uğraştım, çok zorlandım ama öğretmenlerimin desteğiyle bunu başardım. Çok mutluyum." dedi.

Başkan Köleoğlu, kendisine verilen hediyenin hem harcanan emek hem de manevi hatırası dolayısıyla çok önemli olduğunu kaydetti.







