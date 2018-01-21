Doğum gününde holiganların saldırısına uğrayan genci kulüp başkanı kurtardı

Antalya’da Süper Amatör Ligi'ne çıkma müsabakası öncesinde iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada, doğum gününde maç izlemek için annesinden izin alarak Alanya’dan Antalya’ya gelen 16 yaşındaki bir genç yaralandı. Dili boğazına kaçan genci taraftarı olduğu takımın başkanı olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak kurtardı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 100. Yıl Spor Tesisleri’nde Süper Amatör Ligi'ne çıkma mücadelesi veren Mahmutlar Spor ile Zeytinköy Spor müsabakası öncesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, takımlarını desteklemek için Alanya’dan gelen yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu müsabakanın oynandığı tesislere girdiği sırada iddialara göre Zeytinköy Spor’u desteklemeye gelen 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kavga esnasında Mahmutlar Spor taraftarından 16 yaşındaki lise öğrencisi Samet Karakoç, başına aldığı taş darbesiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanıp dili boğazına kaçan gence ilk müdahaleyi ise olay yerinde bulunan Mahmutlar Kulüp Başkanı Yılmaz Bağışlar yaptı. Genç ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, kavgada vücutlarının çeşitli bölgelerinden hafif yaralanan diğer taraftarlar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis, yaralama olayına karışan ve kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Doğum gününde maç izlemek için annesinden izin alarak Antalya’ya gelen Samet Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.ANTALYA (İHA)