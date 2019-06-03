Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da
ANTALYA
G.Tarihi: 03.06.2019 11:03
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (ortada) ve TFF Başkanı Nihat Özdemir (sağ2) A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan ile oynadığı maçın ardından soyunma odasına giderek teknik direktör Şenol Güneş'i (solda) tebrik etti.

 
Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un iftarına katıldı 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Alanya'da bir restoranda düzenlenen iftarda, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ile federasyonun yönetim kurulu üyeleri Selim Soydan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Hamit Altıntop ve genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. Bakan Çavuşoğlu ve TFF heyeti iftar yemeğinin ardından Türkiye-Özbekistan milli maçını izlemek için Bahçeşehir Okulları Stadı'na geçti.
 
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İSTANBUL (AA) -
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