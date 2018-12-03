- Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Kaya Palazzo Otel’de açıldı.Manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın yanısıra 30 mankenin podyuma çıktığı defilede deri ve kürk sektörünün önde gelen ürünleri sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi.Türk firmalardan oluşan 46 markanın yer aldığı, 15 ülkeden bin kişinin katıldığı fuar, 30 Kasım'da sona erecek.İHA