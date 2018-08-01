- Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçılar tarafından olta olarak kullanılan sarmaya takılan martı, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.Alanya’da günübirlik turlar düzenleyen kaptan Turgay Meşe, teknesiyle açıklara geldiği sırada suyun yüzeyinde bir martının çaresizce çırpındığını gördü. Martının amatör balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde bırakılan ve sarma adı verilen otaya takılmış olduğunu fark eden kaptan Meşe, bunun üzerine tekneden suya atladı. Martıyı son anda kurtaran Meşe, yaralı hayvanı yüzerek tekneye çıkardı. Meşe, daha sonra pense yardımıyla martıyı bacağına saplanan kancalardan kurtardı. Tüm olup biten ise cep telefonu ile görüntülendi.İHA