Deneyap Teknoloji Atölyesi Antaya'ya geliyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri sizleri bekliyor. Başvuru için son gün gün 10 Şubat 2019....T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin ilk adımı atılıyor.Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği Deneyap Teknoloji Atölyeleri başvuruları 10 Şubat’a kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: