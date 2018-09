- Antalyalılar, kavuran sıcaklarda, yüksek kesimlerdeki mağaralardan çıkarılan, pekmez ya da meyve şurubuyla hazırlanan "karlama" ile serinliyor. Eylül ayının girmesine rağmen sıcakların bunalttığı Antalyalılar Torosların derin kar obruklarından çıkarılan karların üzerine dökülen pekmez ya da meyve şurubuyla serinliyorlar.Gündoğmuş ilçesine bağlı 2 bin metre rakımlı yaylalarda bulunan derin kar obruklarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama yaparak satan pazarcı Mustafa Özer, 30 yıldır bu işi yaptığını söyledi.Toroslarda 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş yaylalarında 4-5 tane kar obruklarında hiç karın bitmediğini ve buralarda kar üzerine kar yağdığını, uçsuz bucaksız obruklardan çuvallarla kar çıkardıklarını anlatan Özer, "Obruktan kar çıkarmak hem zor hem çok tehlikeli. Bu mağaralarda ne kadar kar var bilinmez. Ama mağaranın sonunun olmadığı söyleniyor. Bu kar obruklarında karın bittiğini hiç görmedim" dedi.Haftada yaklaşık 2 ton kar çıkarıyorum. Kendim pazarcıyım. Her hafta yaylaya çıkarak obruklardan kar çıkarıyorum. Soğutuculu kamyonetle Antalya'ya getiriyorum. Sattıkça tekrar Gündoğmuş'un yaylalarına giderek her hafta yenisini satıyorum. Yaz aylarında sürekli kar obruklarından getirmiş olduğum karları karlama yaparak kar satıyorum."Dağlardan kar toplayan ve daha sonra Antalya'da semt pazarlarına götürerek karlama yaparak satan Mustafa Özer, şöyle devam etti:"30 yıldır yaz aylarında Torosların derin kar obruklarından kar getirerek satıyorum. 30 yıldır Topladığım karları Antalya'ya getirerek pazarlarda satıyorum. Haftanın her günü kurulan semt pazarlarında karlama satıyorum. Meyve suyu ile karıştırdığım karın kasesini 2 liraya, pekmezli karlamanın kasesini ise 2 lira 50 kuruşa satıyorum. Tadını bilen yerli halk her hafta gelerek benden karlama alıyor."Antalya'da Çakırlar pazarında Eylül ayında karlama yemenin çok zevkli olduğunu söyleyen Hatice Çelik, "Eylül ayında Antalya'da halen devam eden sıcak havada bu karı görmek, yemek harika bir şey. Pekmezli karlama yemek bu mevsimde çok güzel bir olay" diye konuştu.Çakırlar pazarında karlama alarak yiyen Tugay Çatlı ise Antalya'nın bu sıcağında Toroslardan 2 bin rakımlı yerlerden çıkartılan bu karın pekmezle karıştırıp yemenin güzel bir olay olduğunu belirterek, "Bu mevsimde karlama yemek muhteşem bir olay. Çok hoşumuza gitti. Torosların lezzeti çok güzel" ifadelerini kullandı.İHA