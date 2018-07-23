Antalya’da cuma namazına giderken bir vatandaş tarafından bulunan papağanın Kelime-i Tevhid getirerek, sürekli zikir halinde olması, papağını bulan vatandaşı şoke etti. Papağanın aynı zamanda yanında yapılan telefon görüşmelerini birebir tekrar ettiğini gören vatandaş, “Bunun yanında telefonla konuşmak çok riskli, sahibi neredeyse gelsin alsın” dedi.Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, cuma namazına giden Tahsin İşçi, bir apartmanın bahçesinde uçamayan orta yaşlı bir papağan buldu. Apartman sakinlerine papağanın sahibinin kim olduğunu ve hayvanın buraya nasıl geldiğini soran İşçi, kimseden cevap alamadı. Kanatları kesik olduğu için uçamayan orta yaşlı papağanı evine getiren İşçi, hayvanın ayağındaki bilezikten satıldığı petshopa ulaştı ancak buradan da bir dönüş gerçekleşmedi.Papağanın yalnız kaldığı zaman kendi kendine konuşmaya başladığını fark eden İşçi, hayvanı kısa bir süre uzaktan izledi. Hayvanın Kelime-i Tevhid getirerek, sürekli zikir halinde olması İşçi’yi hayrete düşürdü. Kendisini fark ettiği zaman ise hayvanın suskunlaştığını ifade eden İşçi, “Hayvan yalnız başına kaldığı zaman sürekli konuşuyor. Ama beni fark ettiğinde susuyor. ‘Selamün aleyküm, La İlahe İllallah’ diyor. Ses tonu, orta yaşlı bir adamın sesi gibi. Sanırım sahibinin sesini taklit ediyor. Zaten konuşma aralarında da ara sıra, ‘Paşa gel oğlum, paşa ye oğlum’ diyerek konuşmaya başlıyor. Ben de isminin paşa olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu.Papağanda dikkat çeken bir diğer özelliğinin ise telefon görüşmelerini birebir zihnine kaydedip, anında söylemeye başladığını belirten İşçi, hayvanında aynı şekilde kendisini taklit ettiğini dile getirdi. İşçi, “Ben karşıdaki kişiye, ‘Ne dedin? duymadım’ tarzı şeyler söylüyorum. Konuşmam bittikten sonra yanından ayrılıyorum. O da benim telefon görüşmemi birebir taklit ediyor. Bunun yanında telefonla görüşmek sahiden çok riskli. Sahibi neredeyse gelsin alsın” şeklinde konuştu.İHA