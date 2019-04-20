"Coğrafi işaretlere" personeline eğitim



Ticaret Bakanlığı ve Türk Patent ve Marka Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolle "coğrafi işaretler" personeline eğitim verildi.



TÜRKPATENT'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tüketicinin Korunması Genel Müdür Ahmet Erdal, TÜRKPATENT'in Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar, 81 il ticaret müdürü ve 400 personele coğrafi işaretler konusunda denetim yapılmasına yönelik eğitim aldı.



Açıklamada, coğrafi işaretli ürünlere ait tescil belgesinde belirtilen ürün özelliklerine sahip olmadığı halde bu tescil belgesine uygun olmayan ürünlerin isimlerinin kullanılarak üretim ve reklam yapılması yoluyla tüketicileri aldatan ve haksız rekabete neden olan firmaların sıkı şekilde denetlenmesi için gerekli olan mevzuat ve denetim konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.



417 tescilli coğrafi işaretin ve bunun yanında geleneksel ürün adının korunmasının, ülkeye ekonomik katma değerin artırılması, faaliyet gösterenler açısından haksız rekabetin oluşmaması ve tüketicilerin aldatılmaması gibi çok önemli üç boyutu bulunduğu belirtilen açıklamada, "Coğrafi işaret" ile "Geleneksel ürün adı" olan ürünlere tescille koruma sağlanması, hem kırsal kalkınmanın gelişmesi hem de üretime ilişkin yöntemlerin ve Türk kültürüne ait öğelerin nesilden nesile aktarılması açısından önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Coğrafi işaretler sayesinde Türkiye'nin değerlerinin markalaşarak dünya piyasalarında hak ettiği yerlere gelmesi ve ülke ihracatına önemli katkı sağlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:



"Bu hedeflere ulaşılabilmesi ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarının ve can ve mal güvenliğinin sağlanması bu alanda yapılacak bilgilendirme çalışmaları ve sıkı denetimlerle mümkündür. Bakanlığımız ve TÜRKPATENT arasında imzalanan protokol kapsamında söz konusu eğitim sonrasında tüm Türkiye’de öncelikle üretici ve satıcıların farkındalığını artırılacak diğer taraftan aykırı uygulamalar hakkında gerekli inceleme ve idari yaptırımlar uygulanacaktır. 81 Ticaret İl Müdürlüğünden gelecek denetim sonuçları bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından değerlendirilecek ve aykırı uygulamalar hakkında, uygulamanın yayınlandığı mecraya göre 8 bin 549 lira ile 341 bin 921 lira arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecektir."



ANTALYA (AA) -