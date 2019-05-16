Çocuklar, "Doğa Atölyesinde" buluştu

Vali Saim Çotur İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri, "Doğa Atölyesi" ile ağaçlara dokunup, kuşların ve rüzgarın sesini dinledi.

Muratpaşa Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Saim Çotur İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri için program düzenledi.

Biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce ile Atatürk Kültür Parkı'nda "Doğa Atölyesi" kurularak, görme engelli öğrencilerin, ağaçlara dokunması, kuşların ve rüzgarın sesini dinlemesi sağlandı.

Parka geldiklerinde aldıkları eğitim sayesinde seslerini işittikleri 12 kuş türünü tanıyabilen çocuklar, kuşların yanı sıra gövde dokusundan, yaprakların şekil ve kokusundan ağaçları öğrendi.

Doğayı tanımanın herkes için çok kıymetli olduğunu belirten İnce, öğrenciler artık bir parka, doğal alana gittiklerinde yalnız olmayacaklarını anlattı.



ANTALYA (AA) -

