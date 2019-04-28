Çiftçi ailenin "üniversite kurdu" kızı

Çiftçi ailenin "üniversite kurdu" kızı
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Malatyalı çiftçi bir ailenin kızı olan 33 yaşındaki Gülhan Küçükkatrancı, ailesine yük olmamak için girdiği sınavda infaz koruma memuru olarak atandıktan sonra okuma azmini hiç kaybetmeyerek iki üniversite bitirdi, yüksek lisans yaptı. Gülhan Küçükkatrancı (fotoğrafta), AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarmak için çok çalışmak gerektiğini, uykusuz geceler olmadan başarının gelmeyeceğini söyledi.


Çiftçi ailenin "üniversite kurdu" kızı
- Malatyalı çiftçi bir ailenin kızı 33 yaşındaki Gülhan Küçükkatrancı, ailesine yük olmamak için girdiği sınavda infaz koruma memuru olarak atandıktan sonra okuma azmini hiç kaybetmeyerek iki üniversite bitirdi, yüksek lisans yaptı
- Halen Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde öğrenim gören Küçükkatrancı, iki ay önce hayalini kurduğu avukatlık mesleğine adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
- Gülhan Küçükkatrancı:
- "Başarmak için çok ama çok çalışın. Uykusuz geceler olmadan, gözlerinizin içi sızlamadan başarı gelmeyecektir. Çalışmadan başarmayı hedeflemek, emeklemeden koşmaya benzer. İkisi de sadece hayalden ibarettir"

 Antalya'da, infaz koruma memuruyken yüksek lisans yapan, iki üniversite bitiren ve halen üniversite öğrencisi olan stajyer avukat Gülhan Küçükkatrancı, okuma azmini hiç yitirmeyerek adeta "üniversite kurdu" oldu.
Malatya'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Küçükkatrancı, 2005'te Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 
Ailesine yük olmak istemeyen Küçükkatrancı, aynı yıl girdiği KPSS'den aldığı puanla Adalet Bakanlığının sınavlarını geçip Kahramanmaraş'ta infaz koruma memuru olarak göreve başladı.
Memuriyeti nedeniyle bir yıllığına ara verdiği üniversite eğitimine geri dönen Küçükkatrancı, tayinle döndüğü Isparta'da gündüzleri okula geceleri ise görev yaptığı cezaevine giderek üniversiteyi başarıyla bitirdi. 
SDÜ'de lisans eğitiminin ardından Fen Bilimleri Enstitüsünde Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan Küçükkatrancı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için tekrar sınavlara girerek Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.
Küçükkatrancı, devam zorunluğu olmayan bu fakülteden de sınavlara girerek başarıyla mezun oldu. İçindeki eğitim azmini hiç kaybetmeyen Küçükkatrancı, yeniden girdiği üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinde eğitim görmeye başladı. 
Hayalini kurduğu mesleğe ilk adımını atmak için 14 yıllık devlet memurluğundan istifa eden Küçükkatrancı, şu an Antalya Barosuna bağlı stajyer avukat olarak görev yapıyor. 
-  "Tek bir mesleğin kişiyi eğitebileceğini, ufkunu geliştirebileceğini düşünmüyorum"
Eğitime verdiği önemi ve azmini AA muhabiriyle paylaşan 33 yaşındaki Küçükkatrancı, ailesinin sırtındaki yükü azaltmak için eğitim ve iş hayatını birlikte yürüttüğünü söyledi. 
Kendisine "Neden bu kadar üniversite okudunuz?" diye sıklıkla sorulduğunu aktaran Küçükkatrancı, bir Türk kadınının neleri başarabileceğini herkese göstermek istediğini vurguladı.
Kadın ne kadar güçlü olursa çocuğunu da daha güçlü yetiştirebileceğini, ailesini daha güçlü kurabileceğini anlatan Küçükkatrancı, tek bir mesleğin kişiyi eğitebileceğini, ufkunu geliştirebileceğini düşünmediğini ifade etti.
Öğretmenlik mesleğini okurken aldığı pedagojik formasyon eğitimiyle insanları daha iyi tanımayı öğrendiğini vurgulayan Küçükkatrancı, şöyle konuştu:
"İnşaat mühendisliğinde öğrenciyim. O da bana analitik düşünmeyi, üç boyutlu düşünmeyi öğretti. Hukuk fakültesinde aldığım eğitim ise uluslararası kanunlarla yoğrulduğunda bana hakkaniyeti, adaleti öğretti. Bu sebeple hayata bakış açımı çok daha farklı bir boyuta getirdiğimi düşünüyorum. Donanımlı anneler evlat yetiştirdiğinde hem vatana hem millete hem de kendisine daha hayırlı bir birey yetiştirecektir. Ülkemizin geleceği açısından bu çok önemli."  
- "Kişi önce kendisine inanmalı"
Küçükkatrancı, başarmak için kişinin önce kendisine inanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Asla geç kaldığınızı düşünmeyin. Başarmak için çok ama çok çalışın. Uykusuz geceler olmadan, gözlerinizin içi sızlamadan başarı gelmeyecektir. Çalışmadan başarmayı hedeflemek, emeklemeden koşmaya benzer. İkisi de sadece hayalden ibarettir. Zamanınızı çalan arkadaşlardan uzak durun. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya saygı duyun. İçinizdeki sevgi ve saygı arttıkça, doğanın ritmine daha iyi uyum sağlayacağınızı bilin. Ben hep hayallerimin peşinden koştum ve çok istediğim avukatlık mesleğine ulaştım. İçimde hak, hukuk ve özgürlük arayışı her zaman vardı. Mağdur olan küçük çocukları, kadınları savunmayı çok isterim. En çok da ailemin yüzünü kara çıkarmadığım için çok mutluyum. Babam benimle gurur duyuyor. Onlar için her zaman iyi bir evlat olmaya çabaladım. Aileme, çevreme katkım olduğumu gördükçe daha çok mutlu ve motive oluyorum." 











ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN -
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Davrazspor BAL'da oynamaya hak kazandı
Isparta'da her bütçeye göre Ramazan yardım kolisi
Uluborlu Beyaza Büründü
Isparta'da mangallık lezzetli etler için adres Kültür Et
Isparta'nın koku sorunu için çalışmalar devam ediyor
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
​Isparta'da tarihi eser operasyonu
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da kaçak avcılara para cezası uygulandı
Isparta'da ​“Otizm Farkındalık Ormanı”na 500 Fidan Dikildi
ISUBÜ Orman Oyunları Olimpiyatı Tamamlandı
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Isparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
ISPARTALI OKÇULARIMIZDAN TARİHİ BAŞARI
Şarkikaraağaç'a Güneş Enerji Santrali (GES)
ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı
SAV Belediye Başkanı İpekçi ilk nikahını kıydı
Vali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü Tuttu
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya bilek güreşinde yeni Türkiye dereceleri geldi
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı24 Nisan 2019
ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAKISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK25 Nisan 2019
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 201926 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı22 Nisan 2019
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi26 Nisan 2019
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e24 Nisan 2019
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da YapılacakTürkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak24 Nisan 2019
Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlikTürkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik23 Nisan 2019
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecekIsparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek22 Nisan 2019
Bu fuar herkese kazandıracakBu fuar herkese kazandıracak23 Nisan 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu26 Nisan 2019
​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı25 Nisan 2019
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU22 Nisan 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adımIsparta'nın trafik sorunu için ilk adım23 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde BulunduVali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu24 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıIsparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı25 Nisan 2019
Isparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan SürpriziIsparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan Sürprizi22 Nisan 2019
81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"23 Nisan 2019