​Çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol Antalya'nın Serik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada, Güler Güneş (20) yaşamını yitirmişti.