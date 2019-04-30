Çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol
Antalya'nın Serik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serik-Antalya karayolu Kocayatak kavşağında karşı tarafa geçmeye çalışan Güler Güneş'e (20) otomobiliyle çarpan sürücü H.A. (55) gözaltına alındı.
Güneş'in yaşamını yitirdiği kazada, emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü H.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıla serbest bırakıldı.
Öte yandan Güneş'in cenazesi, memleketi Isparta'nın Aksu ilçesi Yukarı Yayla Belköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ANTALYA (AA) -