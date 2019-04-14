Antalya’nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2019 ilkbahar çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uygulamalı çevre eğitimi verilmesi temel amaç olarak belirlendi.Araştırma koordinatörü ALKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan KARAARDIÇ yönetiminde çalışmalara devam edilmekte olup kısa süre içinde 20 kuş türünden 300 civarında kuş halkalandı.Ülkemizdeki 3. Kuş Halkalama İstasyonu olarak açılan Boğazkent, biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olmakla birlikte uzun yıllardır bölgede yapılan çalışmalarda 240 farklı kuş türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 86'sı bölgede kuluçkaya yatmaktadır. Ayrıca 150 civarında göçmen kuş türü bölgeyi konaklama ve dinlenme istasyonu olarak kullanmakta, Sibirya gibi kuzey bölgelerde yer alan üreme bölgelerine uçmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Kuş Halkalama İstasyonu Bölge Müdürlüğümüzün önderliğinde kurulmuştur.Ülkemiz göçmen türler açısından zengin bir ülke olmasına rağmen, yeterli sayıda araştırma maalesef yapılmamaktadır. Bu nedenle Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'muz gibi araştırma merkezlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar doğrultusunda Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonunun öncelikli hedefleri arasında kuş araştırmalarında uzman yetiştirilmesi gelmektedir.