Antalya'da güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayan asayiş devriye köpekleri "Black", "Dano" ve "Pala", görev yaptıkları Konyaaltı sahili, stadyum ve parklarda Antalyalıların gözdesi, suçluların ise korkulu rüyası oldu. Polis memurları Emir Bestami Demirtaş idaresindeki "Dano", Uğur Han yönetimindeki "Pala" ve Tarık Keskin idaresindeki "Black" , kentteki asayişin berkemal olmasında önemli rol oynuyor.Antalya'da güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayan asayiş devriye köpekleri "Black", "Dano" ve "Pala", görev yaptıkları Konyaaltı sahili, stadyum ve parklarda Antalyalıların gözdesi, suçluların ise korkulu rüyası oldu.Turizmin başkenti Antalya'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları Emir Bestami Demirtaş idaresindeki "Dano", Uğur Han yönetimindeki "Pala" ve Tarık Keskin idaresindeki "Black", kentteki asayişin berkemal olmasında önemli rol oynuyor.Görevlerindeki başarılarıyla göz dolduran asayiş devriye köpekleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile stadyum ve parklarda Antalyalıların gözdesi haline geldi. Pek çok kişinin kendileriyle fotoğraf çektirdiği sırada oldukça uysal olan devriye köpekleri, adeta "dosta" güven "düşmana" korku salıyor.Asayiş devriye köpeklerinin idarecileriyle her gün yaptıkları eğitim ve tatbikatları Anadolu Ajansı ekipleri görüntüledi.Güne itaat eğitimiyle başlayan köpekler, ardından silahlı saldırı, rehin alma, kapkaç ve otomobil içerisinde kaçmaya çalışan şüpheliyi etkisiz hale getirme tatbikatı yaptı.Tatbikat kapsamında "kapkaç" yaparak otomobille kaçmaya çalışan bir şüpheliyi açık camından atlayarak girdiği otomobilde etkisiz hale getiren Dano, parkta oturan bir kişiyi rehin alan şüpheliye sessiz bir şekilde yaklaştı. Saniyeler içerisinde söz konusu kişiyi ısırıp yere yatıran Dano, Black ile yine kaçmaya çalışan bir şüphelinin yanına gelerek korkuttu. Pala da arkadaşlarıyla birlikte görevini tam bir başarıyla yerine getirdi.Gözaltı işlemi sırasında sürekli tetikte bekleyen köpekler, polise en küçük bir mukavemet ya da yeniden kaçma teşebbüsünde şüpheliyi tekrar etkisiz hale getiriyor.İdarecilerinin komutlarını eksiksiz yerine getiren köpeklerin en büyük hediyesi ise görevlerin ardından sevilmek ve oyun oynamalarına imkan tanınması.Köpeklerin idarecileriyle aralarında ise güçlü bir sevgi bağı bulunuyor. Köpeklerine ailelerinden biri gibi davranan polis memurları, başarılı görevlerinin ardından oyun oynayarak onları ödüllendiriyor.- "Dano ile birbirimiz için canımızı ortaya koyuyoruz"Polis memuru Emir Bestami Demirtaş, amaçlarının suçu oluşmadan önlemeye çalışmak olduğunu söyledi.Suçun oluşması halinde ise kısa ve etkili bir şekilde olaylara müdahale ettiklerini anlatan Demirtaş, "Çok büyük ilgi görüyoruz. Köpeğimizle aramızda inanılmaz bir sevgi bağı var. Tek dostu benim. Defne ve Damla isimli iki kızım vardı. Dano da benim üçüncü çocuğum, yani oğlum oldu. Birbirimize görevlerde çok güveniyoruz. Birbirimiz için canımızı ortaya koyuyoruz." dedi.Köpeklerde eğitimin anne karnından başladığını anlatan Demirtaş, şunları söyledi:"Annenin rahat huzurlu stressiz bir yerde doğum yapması gerekiyor. Sağlıklı doğan yavrular anne ve kardeşlerinden hiyerarşi ve sürü düzenini öğreniyor. Köpeği diğer insanlar köpekler ve farklı hayvanlarla sosyal hale getirmeye çalışıyoruz. Farklı ortamlarda karşılaşabileceği farklı tehditlere karşı köpeğin adaptasyonunu sağlarız."Demirtaş, köpekleriyle her gün 2-3 saatlik eğitim ve tatbikatlar yaparak göreve hazırlandıklarını kaydetti.Belçika kurt köpeği Pala'nın eğitmeni Uğur Han ise idarecilerdeki en önemli özelliğin hayvan sevgisi olduğunu ifade etti.Bu işin gönül işi olduğunu belirten Han, "Köpeğimizde bir rahatsızlık görürsek biz de büyük üzüntü duyuyoruz. Eve gittiğimizde aklımız hep onlarda kalıyor." diye konuştu.Köpeklerinin büyük bir cesarete sahip olduğunu ifade eden Han, "Özgüvenleri de çok yüksek. Ani yüksek seslerden etkilenmiyorlar. Saldırı köpekleri ama turistlerden çok ilgi görüyorlar. Dosta güven, düşmana korku veriyorlar. Antalya halkı da köpekleri çok seviyor." ifadelerini kullandı.Alman kurt köpeği Black'in idarecisi polis memuru Tarık Keskin da "Aşk ve sevgi dolu bir işi yapıyoruz. Çocuk gibi onlarla ilgileniyoruz. Görevlerde ise tam bir ekip ruhuyla hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN -