"Bizim ev öğrenci evi gibi"

"Bizim ev öğrenci evi gibi"
ANTALYA
G.Tarihi: 15.06.2019 12:24
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Isparta Düğün Salonları
Antalya'da alçı dekorasyon ustası Musa Hitay, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden 46 yaşında mezun oldu. Akdeniz Üniversitesinden 2018-2019 akademik yılında mezun olan 11 bin öğrenci arasında dikkati çeken Hitay, statta düzenlenen törende diplomasını alıp mezuniyet heyecanı yaşadı. 6 çocuğu olduğunu ve hepsinin okuduğunu anlatan Hitay, "Bizim ev öğrenci evi gibi." benzetmesi yaptı.

"Bizim ev öğrenci evi gibi"
- Antalya Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi 46 yaşındaki kartonpiyer ustası Musa Hitay, mezuniyet heyecanı yaşadı 
- Musa Hitay: 
- "Kartonpiyer işiyle uğraştığım için sanat tarihine merak sarıp üniversite okudum. 6 çocuğum var ve hepsi okuyor. Bizim ev öğrenci evi gibi"

Antalya'da alçı dekorasyon ustası Musa Hitay, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden 46 yaşında mezun oldu. 

Hitay, meslektaşlarına ve çocuklarına örnek olmak için üniversite okumaya karar verdi. Alçı dekorasyon işine de faydası olacağını düşündüğü için hazırlandığı üniversite sınavına kazanan Hitay, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne yerleşti.

Akdeniz Üniversitesinden 2018-2019 akademik yılında mezun olan 11 bin öğrenci arasında dikkati çeken Hitay, statta düzenlenen törende diplomasını alıp mezuniyet heyecanı yaşadı.

Hitay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanat tarihine merak sarıp girdiği üniversite sınavını kazanıp, 2015'te Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesine kayıt yaptırdığını söyledi.

Sanat Tarihi Bölümünü bitirip, statta düzenlenen törende diplomasını alarak mezuniyet heyecanı yaşadığını ifade eden Hitay, şöyle konuştu:

"Kartonpiyer işiyle uğraştığım için sanat tarihine merak sarıp üniversite okudum. İşimi akademiyle birleştirmek istedim. Üniversitedeki en yaşlı mezunlardan oldum. 6 çocuğum var ve hepsi okuyor. Bir çocuğum İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, biri de Boğaziçi Üniversitesi psikolojide. Bizim ev öğrenci evi gibi. Üniversite eğitimim çok faydalı geçti. Özellikle uygulamalı derslerin çok faydasını gördüm. Mesleğime üniversite mezunu olarak devam edeceğim. Alçı dekorasyon üzerine yüksek lisans da yapmak istiyorum." 









ANTALYA (AA) -  
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