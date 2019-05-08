Bir dönem öldüren genetik hastalık önlenebilir hale geldi

Bir dönem öldüren genetik hastalık önlenebilir hale geldi
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Bir dönem öldüren genetik hastalık önlenebilir hale geldi
- Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan:
- "2000 yılı öncesinde talasemi hastaları kendini gizlemeye çalışıyordu. 10-15 yaşlarında hayatlarını kaybediyorlardı. Pompa ile verilen ilaçlar vardı ama ilaçları bulmak da çok zordu. Son 16 yılda yapılan çalışmalarla hastalar yaşama tutunmaya başladılar"
- "Talasemi Önleme Projesi olmasaydı bugün 10 binin üstünde hasta olacaktı, projeyle 5 bin hastanın doğumu engellendi"
- "Bir hastanın devlete yıllık maliyeti 10 bin dolar civarında. 5 bin hastanın doğumu engellenerek ülkenin kazancı yaklaşık 100 milyon lirayı bulmakta. Bu da işin ekonomik boyutu"

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı ve Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, "2000 yılı öncesinde talasemi hastaları kendini gizlemeye çalışıyordu. 10-15 yaşlarında hayatlarını kaybediyorlardı. Pompa ile verilen ilaçlar vardı ama ilaçları bulmak da çok zordu. Son 16 yılda yapılan çalışmalarla hastalar yaşama tutunmaya başladılar." dedi.

Canatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemiye dikkati çekmek amacıyla 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü olarak kutlandığını söyledi. 

Talaseminin çocukluk döneminde kalıtsal geçen en önemli kan hastalığı olduğunu belirten Canatan, anne ve baba taşıyıcı olduğunda çocuklarının yüzde 25 hasta, yüzde 25 sağlıklı ya da yüzde 50 taşıyıcı olabildiğini kaydetti. 

Canatan, talaseminin alyuvarların yeteri kadar üretilmemesinden kaynaklanan bir hastalık olduğunu belirterek, bu durumun tüm organları etkilediğini ve çocuğun yeteri kadar gelişmesinin engellendiğini, kalp atışlarında sorunlar oluştuğunu ve karaciğer ile dalakta büyüme meydana geldiğini bildirdi. 

Çocuğa tanı konulduktan sonra ilaçlarını düzenli kullanması ve kan naklinin yapılması gerektiğini aktaran Canatan, belli bir süre sonra kan naklinin vücutta aşırı demir birikimine yol açtığını, bunun için de hastanın demir atıcı ilaçlar da kullanması gerektiğini kaydetti. 

Talaseminin en fazla sahil bölgelerinde görüldüğünü dile getiren Canatan, hastalığın, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu illerinde yoğun görüldüğünü kaydetti. 

Talaseminin önlenmesi ve tedavi edilmesi noktasında 2000 yılından sonra çok önemli çalışmalara imza atıldığını anlatan Canatan, "2000 yılı öncesinde talasemi hastaları kendini gizlemeye çalışıyordu. 10-15 yaşlarında hayatlarını kaybediyorlardı, çok üzücüydü. Pompa ile verilen ilaçlar vardı ama ilaçları bulmak da çok zordu. Son 16 yılda yapılan çalışmalarla hastalar yaşama tutunmaya başladılar." dedi.

Etkin ilaç tedavisiyle hastaların yaşam kalitelerini ve sürelerini uzattıklarını belirten Canatan, hastalara kök hücre nakli uygulanmaya başlandığını bildirdi. Kök hücre ile hastalığın tedavi edildiğini söyleyen Canatan, bu konuda verici bulmakta zorlanıldığını ifade etti. 

- Talasemide en yeni tedavi gen nakli

Talasemide en yeni tedavinin, gen nakli olduğunu aktaran Canatan, "Gen naklinde kişinin kendi kanından, kök hücrelerinden geni alınıyor, hücresel düzeyde değişiklik yapılıyor ve virüs aracılığıyla tekrar hastaya verilerek bozuk olan gen değiştiriliyor. Sonra ise virüs imha ediliyor. Gen naklinden sonra vücut fonksiyonları normal bir şekilde çalışıyor ve hasta sağlığına kavuşuyor. Başkasının hücresine gerek kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Yurt dışında uygulanan gen tedavisinin, henüz Türkiye'de uygulanmadığını belirten Canatan, ülkede altyapı çalışmalarının oluşturulduğunu ve ileriki yıllarda da Türkiye'de uygulanmaya başlayacağını bildirdi. 

Canatan, hastalığın önlenmesi noktasında büyük bir yol katedildiğini belirtti. Aldıkları tedbirlerle hasta çocuk doğumunu yüzde 90'lara kadar önlediklerini anlatan Canatan, şunları söyledi:

"Toplum eğitimi, taşıyıcıların taranması, evlenen çiftlere genetik danışma verilmesi, doğum öncesi tanı ile tüp bebek yöntemiyle hasta çocuk doğumlarının azaltılmasında önemli boyutlara ulaştık. 2003 yılında 33 ilde Talasemi Önleme Projesi başlattık. Amacımız 10 yılda talasemili doğumu sıfırlamaktı. 2003'ten 2010'a geldiğimizde yüzde 90 önlemiş olduk. Talasemili doğan çocuk sayısı senede 300'lerden 30'lara düştü. 2013'te projeyi 41 kente çıkardık. Geçen yıl da Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planı ile 81 kente yayıldı. Evlenme öncesi tüm çiftlerin bu testi yaptırması zorunlu hale geldi."

- "5 bin hastanın doğumu engellendi"

Talaseminin zor ve mücadeleci ama önlenmesi kolay bir hastalık olduğunun altını çizen Canatan, gelecek yıllarda hasta doğumunun sıfırlanmasını hedeflediklerini ifade etti. 

"Talasemi Önleme Projesi olmasaydı bugün 10 binin üstünde hasta olacaktı, projeyle 5 bin hastanın doğumu engellendi." diyen Canatan, hastalığın maliyet boyutunun da oldukça yüksek olduğunu söyledi.

İlaçların pahalı olduğunu vurgulayan Canatan, "Bir hastanın devlete yıllık maliyeti 10 bin dolar civarında. 5 bin hastanın doğumu engellenerek ülkenin kazancı yaklaşık 100 milyon lirayı bulmakta. Bu da işin ekonomik boyutu." diye konuştu. 

Prof. Dr. Canatan, Suriyeli göçmenler nedeniyle son 5 yıldır ülke genelinde talasemili hasta verilerinde artma yaşandığını söyledi. Suriye'den gelen hastalarla Türkiye'deki talasemili hasta sayısının 6 bin civarında olduğunu aktaran Canatan, bu konuda da Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Suriyeli hastaların takip edilmesi, yeni doğacak hastaların önlenmesi konusunda proje başlatıldığını bildirdi. 

- 40 yıldır talasemi ile mücadele ediyor

40 yaşındaki talasemi hastası Mustafa Erman Oruç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi 9 aylıkken talasemi teşhisi konulduğunu ve 40 yıldır da talasemi tedavisi gördüğünü söyledi. 

Ailesinin imkanlarıyla Ankara'da tedaviye başladığını ve Prof. Dr. Duran Canatan ile tanıştığını dile getiren Oruç, çocukluk döneminde tedavi imkanlarının çok fazla gelişmediğini kaydetti. Tedavisini ilaç ve düzenli kan nakli ile gerçekleştirdiğini aktaran Oruç, "Eskiden ilaç bulmakta çok zorlanıyorduk. İlaçlarımız SSK, Bağkur ödeme kapsamında değildi." dedi.

Kök hücre nakli fırsatını da kaçırdığını dile getiren Oruç, "Şimdi imkanlar çok gelişti. Doğum öncesi tanı metotları, nikah öncesi talasemi testleri ile yeni doğan talasemili kardeşimiz pek olmuyor." ifadelerini kullandı. 

Talasemi hastalarına da kendilerine çok iyi bakmaları ve tedavilerini düzenli bir şekilde takip etmeleri yönünde çağrıda bulunan Oruç, "Hayattan kopmamıza, küsmemizi gerektirecek bir hastalık değil." açıklamasını yaptı.

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da Gönül Sofrasına her kesimden destek
Isparta'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği
Isparta'da “Okuma Çemberim, Kitaplar Her Şeyim” Projesi
SU ELÇİLERİ ISPARTA'DA
KÖYDES'ten Isparta'ya 18 Milyon TL ödenek
ISPARTA'NIN YÜZMEDE GURUR TABLOSU OLDULAR
Isparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendi
Türkiye'nin "sucul canlıları" bu müzede incelenecek
Isparta'da Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alımı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da deprem...
İDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLER
Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Rektör Çarıkçı’nın Ramazan Ayı Mesajı
“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli yayınlandı 2019
Isparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandı
Isparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirme
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da
Isparta'da Deprem!
Isparta'da Ebe ve Hemşireler Günü kutlaması
Isparta'da Ramazan öncesi dilenci operasyonu
ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!
Genç bir cilt için Rosemix ile yenilenin
Isparta'da Göllerimizin ekosisteminde izlenebilirliği artıracak proje
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri BaşlıyorTrafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor02 Mayıs 2019
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'daIsparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da05 Mayıs 2019
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI 02 Mayıs 2019
Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 2019Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 201902 Mayıs 2019
Dekorasyon Adına Herşey! Gülce DekorDekorasyon Adına Herşey! Gülce Dekor02 Mayıs 2019
Isparta'da Deprem!Isparta'da Deprem!05 Mayıs 2019
Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 2019Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 201903 Mayıs 2019
ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!03 Mayıs 2019
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı 03 Mayıs 2019
Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurduIsparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurdu03 Mayıs 2019
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralıAntalya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı07 Mayıs 2019
ISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDIISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDI03 Mayıs 2019
Isparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendiIsparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendi07 Mayıs 2019
İDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLERİDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLER06 Mayıs 2019
Isparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirmeIsparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirme06 Mayıs 2019
Isparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandıIsparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandı06 Mayıs 2019
TCDD'den ilaçlama uyarısı Isparta, Burdur dahilTCDD'den ilaçlama uyarısı Isparta, Burdur dahil03 Mayıs 2019
Genç bir cilt için Rosemix ile yenileninGenç bir cilt için Rosemix ile yenilenin03 Mayıs 2019
Isparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü GülüyorIsparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü Gülüyor02 Mayıs 2019
Antalya, Burdur ve Isparta ihracattında artışAntalya, Burdur ve Isparta ihracattında artış06 Mayıs 2019