Belediye evsizlere sahip çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar için Karaalioğlu Parkı içinde bulunan belediyenin eski hizmet birimlerini barınma alanına dönüştürdü. Dün gece sokaklardan alınan 75 evsiz, burada misafir edilip isteyenlerin kişisel bakımları da yapıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi dondurucu soğukta sokakta kalan evsiz vatandaşlara kucak açtı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesinin Karaalioğlu Parkı içinde bulunan eski hizmet birimlerini sıcak birer yuvaya dönüştürdü. Sokaklardan alınan vatandaşlar buraya yerleştirildi. Evsizler için tahsis edilen 15 odada toplam 75 vatandaş önce sıcak yemeklerini yedi, çaylarını içti ardından dinlenmek üzere odalarına çekildi. İsteyen vatandaşlar hamama götürülerek kişisel bakımları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi havalar ısınana kadar evsiz vatandaşları misafir edecek.İşsiz kaldığı için sokaklarda yaşadığını söyleyen Aksaraylı inşaat işçisi Rahim Turgut, "İş bulamadığım için 5 aydır sokakta kalıyorum. Bugün bizi buraya yönlendirdiler. İnşallah en kısa sürede de iş bulup çalışmak istiyorum. Dışarısı çok soğuk, burası çok güzel. Devletimizden, belediyemizden Allah razı olsun" dedi.Maddi imkansızlıklar sebebiyle 3 aydır sokakta yaşadığını anlatan 56 yaşındaki Ömer Şimşek ise "Çok üşüyorduk dışarıda. Belediye başkanımız bize yer verdi. Yemeğimizi yedik, çayımız elimizde, yataklarımız döşenmiş. Kendi evimizde gibi hissediyoruz şimdi. Yarın hamama gideceğiz, elbiselerimizi de veriyorlar daha ne isteriz" ifadelerini kaydetti.ANTALYA (İHA)