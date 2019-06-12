Bar Refaeli, Antalya'ya geldi

Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show organizasyonunda podyuma çıkacak ünlü model Bar Refaeli kente geldi.

Bar Refaeli, Antalya'ya geldi
ANTALYA
G.Tarihi: 12.06.2019 12:16
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Bar Refaeli, Antalya'ya geldi
- Antalya'da düzenlenecek organizasyonda Bar Refaeli podyuma çıkacak 
Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show organizasyonunda podyuma çıkacak ünlü model Bar Refaeli kente geldi. 
Baş manken olarak podyuma çıkacak Refaeli'yi, Antalya Havalimanı'nda defileyi düzenleyen organizasyon firmasının yetkilileri karşıladı. 
Refaeli, havalimanındaki işlemlerinin ardından konaklayacağı otele geçti. 
Türk mankenler Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya'nın eşlik edeceği Bar Refaeli, Antalya Expo Center'da düzenlenecek organizasyonda 4 kıyafet tanıtacak. Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilecek defilede yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken yer alacak.















ANTALYA (AA) - 
 
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