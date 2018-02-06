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Balıkçı teknesinde 208 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek isteyen 208 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkçı teknesinde 208 kaçak göçmen yakalandı
ANTALYA 0
böcüzade

  - Balıkçı teknesinde 208 kaçak göçmen yakalandı
  - Alkollü otobüs şoförüyle Manavgat'a kadar gelen mülteciler İtalya'ya gitmek isterken yakalandı
  - Büyüklerden 6 bin dolar, 1 yaşına kadar bebeklerden 3 bin dolar alındığı iddia edildi
  - Organizatör olduğu iddiasıyla 1’i tekne kaptanı 3 Suriye uyruklu şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı


Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek isteyen 208 kaçak göçmen yakalandı.  
  Edinilen bilgiye göre, içerisinde kaçak göçmen bulunan bir teknenin Manavgat Irmağı'ndan Akdeniz’e açıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı TGSG-105 ve Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı SAGET-18 isimli botlar, gece 03.00 sıralarında Manavgat Irmağı'ndan 7-8 mil açıkta Koray Kaptan isimli balıkçı teknesinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından durdurulan tekne, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Kaçak göçmenlerin adeta istif edildiği balıkçı teknesi sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Boğaz mevkiinden Manavgat Irmağı'na giriş yaptı. Manavgat Irmağı kenarında bulunan çekek yerine bağlanan teknede bulunan göçmenler, güvenlik güçleri eşliğinde otobüslerle Manavgat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonuna götürüldü. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya’da bulunan Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
  Teknede Suriye, Irak ve Afgan uyruklu göçmelerin yanı sıra Türklerin de bulunduğu bildirildi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte teknede bulunan Suriye Türkmenlerinden Ahmet İbrahim, Mersin’den İstanbul’a geldiklerini oradan da organizatörler aracılığıyla Manavgat’a getirildiklerini belirterek "Bizleri otobüslerle İstanbul’dan Manavgat’a geçirdiler. Manavgat’a geldiğimizde şoför aşırı derecede sarhoştu. Birçoğumuzla tartıştı. Bizi burada ilerideki büyük teknenin olduğu yerde tekne sizi alacak diyerek indirdi. Burada tekne içerisinde birkaç gün önce gelen Afganlar da kafileye katıldı. Tekneye binerek İtalya’ya gitmek üzere yola çıktık. Eğer Türk askeri bizi bulup durdurmasaydı şu an hepimiz ölmüş olabilirdik. Çok şükür asker bizi buldu. İstanbul’da organizatörlere kişi başı 6 bin dolar para ödedik. 1 yaşına kadar olan çocuklar için ise 3 bin dolar aldılar. Parayı ödemeyen kimseyi otobüse almadılar" şeklinde konuştu.
  Teknede Suriye, Irak, Afganistan ve Türk uyruklu göçmen ve organizatör olduğu düşünülen 3 Suriyeli olmak üzere toplam 211 kişi olduğu belirlendi.


  ANTALYA (İHA) 



























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