Bakan Kaya talimat verdi, yetkililer harekete geçti

Antalya’da babası ile birlikte yaşadığı evde çıkan yangında her şeyini kaybeden 60 yaşındaki Sabahat Büyükyıldız'ın yaralarını sarmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatları ile harekete geçen Antalya İl Müdürlüğü ekipleri, yanan evde incelmelerde bulundu. Ekipler, evin yeniden onarılarak eşyalarının temin edileceğini bildirdi.Yangın Cumartesi günü öğle saatlerinde Yurtpınar Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan 2 odalı bir evde meydana geldi. 85 yaşındaki Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız’ın (60) oturduğu evin bir odasından dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yangın, kısa süre evin bir odasının tamamını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 odadan oluşan evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Oda içerisinde bulunan eşyalar ise küle döndü.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yangında her şeyini kaybeden Sabahat Büyükyıldız'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Bakan Kaya'nın talimatları ile harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürlüğü, Aksu Kaymakamlığı, Aksu Belediyesi, Büyükyıldız ve babasının oturduğu evin yeniden onarılarak eşyalarının temin edileceğini bildirdi. Olay yerince incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdür Yardımcısı Talip Türkcan, "Bakanımızın ve valimizin talimatları doğrultusunda gerekli incelemeleri yaptık. Devletimizin yanında olduğunu ifade ettik. Hasar tespitini yaptık. Amcamızın ve teyzemizin bütün ihtiyaçları giderilecek. Evi tadilat edilerek eşyaları alınacak. Kendileri şuan için barınma taleplerinin olmadığını ilettiler" dedi.Bakanlık yetkililerini karşısında görünce gözyaşı döken ve Türkcan tarafından teselli edilen Sabahat Büyükyıldız ise, "Allah herkesten razı olsun. Allah devletimizden hükümetimizden razı olsun. Kime teşekkür edeceğim aklıma gelmiyor. Kötü durumdayım. Allah daha kötüsünden korusun" ifadelerini kaydetti.ANTALYA (İHA)