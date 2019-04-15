ATM hırsızlarından biri tutuklandı

- Manavgat'ta bir ATM başındaki Norveçli turistlerin banka kartlarını çalarak, hesaplarından para çektikleri öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı



Manavgat ilçesinde tatil yapan Norveçli turistlerin banka kartlarını çalarak, hesaplarından bin avro çektikleri ileri sürülen 2 kişiden biri tutuklandı.



Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde tatil yapan Norveçli 2 turist, jandarmaya başvurarak, ATM'den para çekecekleri sırada yardım için yanlarına gelen kişi tarafından banka kartlarının çalındığını ve hesaplarından bin avro çekildiğini belirterek, şikayetçi oldu.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 40 güvenlik kamerasından 200 saatlik görüntüyü izleyerek şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları otomobili tespit etti.



Muğla'da ele geçirilen otomobilde yapılan aramada sanal POS cihazı, 8 bin 800 lira ve peruk ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve Ukrayna uyruklu M.K. gözaltına alındı.



Manavgat'a getirilerek işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. M.A. tutuklanırken, Ukrayna uyruklu M.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ANTALYA (AA) -