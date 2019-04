Nisan'da ilk üç ayın toplamından fazla yabancı turistin geldiği Antalya, sezona çok hızlı giriş yaptı.İlk üç ayda gelen turist sayısı ile yüzde 25'lik büyüme rakamına ulaşan Antalya, sadece nisan ayında ise üç ayın toplamından daha fazla yabancı turisti konuk etti.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerine göre, Antalya'ya ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97, toplamda ise 571 bin 205 yabancı turist geldi. 25 Nisan itibarıyla ise kente gelen turist sayısı 687 bin 543'e ulaştı. Yıl başından bu yana ise kente gelen yabancı turist sayısı bir milyon 258 bin 750 oldu.- "Geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde büyüme var"AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, 18 Nisan'da başlayıp, mayıs ayı başına kadar olan Paskalya tatili döneminde özellikle yurt dışında ciddi talep aldıklarını söyledi.Özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinden talep geldiğini dile getiren Yağcı, Almanya'dan gelenlerde geçen yıllara göre önemli ölçüde bir artış yaşandığını kaydetti.Nisan ayının da bekledikleri gibi hareketli geçtiğini ve çift haneli büyümenin devam ettiğini belirten Yağcı, "Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir büyüme söz konusu. İlk dört aya bakarsak ocak ayından bu yana yurt dışı pazarda yüzde 28'lik bir artış var." dedi.Türkiye'ye gelen her 3 turistten birinin Antalya'ya geldiğini dile getiren Yağcı, Türkiye'ye gelen turistin yüzde 40'ının Antalya'ya geldiğini ve bunun da kentin turizm destinasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini kaydetti.Yağcı, yabancı turistin en fazla geceleme yaptığı iller sıralamasında da Antalya'nın açık farkla ilk sırada yer aldığını aktararak, İstanbul'un ikinci, Muğla'nın da üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.Türkiye'nin geçen yıl turizm gelirinde dünyada 14'üncü, turist sayısında ise 8'inci sırada yer aldığını belirten Yağcı, "Türkiye bir turizm ülkesi, Antalya da turizmin başkenti. Dış ticaret açığını, döviz açığını kapatmakta en önemli sektörümüz turizm sektörü. Çünkü ithalat yapmadan ihracat yapan bir sektörüz." diye konuştu.- "Türkiye'deki her iki yataktan biri Antalya'da"Gerek Antalya'da gerekse Türkiye'de gerekli altyapının mevcut olduğuna işaret eden Yağcı, her türlü kitleye hizmet verdiklerini bildirdi. Tesislerdeki yatak kapasitesine değinen Yağcı, şunları kaydetti:"Türkiye'de yatak kapasitesi bakanlık işletme belgeli 1 milyon 200 bin civarında, belediye işletme belgelileri de dahil edersek 1 milyon 450 bine çıkıyor. Sadece Antalya'da bakanlık ve belediye işletme belgeli yatak kapasitemiz 650 bin civarında. Türkiye'deki her iki yataktan biri Antalya'da diyebiliriz. Bunların büyük bir bölümü de 5 yıldızlı otel ve tatil köyü."Antalya için bu yıl 16 milyon, 2023 yılı için ise 20 milyon turist hedefi belirlendiğini dile getiren Yağcı, bu hedeflere ulaşmak için mevsimsel sorunların da en aza indirilmesi gerektiğine işaret etti.Ocak ayında Antalya'ya gelen turist sayısı ile temmuz ayında gelen turist sayısı arasında ciddi bir fark oluştuğunu ifade eden Yağcı, "Bu farkı sıfırlamamız mümkün değil ama haziran, temmuz ve ağustosta yakaladığımız turist sayısına yakın bir turisti de kasım-mart ayları arasına dağıtmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN -