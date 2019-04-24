



ANTALYA (AA) - ANTALYA (AA) -

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile futbolcular Doğukan Sinik ve Bahadır Öztürk, Güzeloluk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Korkmaz ve iki futbolcu, okulun girişinde marşlar ve tezahüratlarla karşılandı.Okul Müdürü Murat Beyaz’ın odasında okul yönetimi ile bir süre sohbet eden Bülent Korkmaz, Doğukan Sinik ve Bahadır Öztürk, daha sonra spor salonunda öğrencilerle bir araya geldi.Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz ile futbolcular, imza dağıttı, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.