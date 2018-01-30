- Antalyasporlu oyuncuları taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı

- Denizli’de kırmızı ışıkta bekleyen Antalyaspor otobüsü taşlandı

- Olayda yaralanan olmazken, otobüsün camları kırıldı





Antalyaspor oyuncularını taşıyan otobüs Süper Lig’de oynanan Akhisarspor maçı sonrası dönüş yolunda Denizli’de kırmızı ışıkta beklerken taşlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Denizli çevreyolunda meydana geldi. Takım oyuncularını taşıyan Antalyaspor otobüsü kent girişindeki kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Yapılan taşlı saldırıda otobüsün arka camıyla, arka bölümdeki sağ ve sol yanlardaki camlar kırıldı. Taşların, futbolcuların oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen şans eseri yaralanan olmadı. Saldırı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklaşan otobüsteki yetkililer daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri otobüste meydana gelen hasarı görüntüleyerek tutanak tuttu.

Kulüp Genel Müdürü Adem Kart ile Profesyonel Takım Menajeri Cem Deda’nın emniyet yetkilileriyle görüşerek kafile otobüsü ile birlikte arkadan gelen taraftar gruplarını taşıyan otobüsler için koruma talep etmesinin ardından otobüsler polis eskortu eşliğinde kentten ayrıldı.



ANTALYA (İHA)



