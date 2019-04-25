Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 30. haftada 27 Nisan Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık tutulan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 top kapma, istasyon çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.Sakatlığı bulunan Salih Dursun, fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.Öte yandan antrenmanı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu da izledi. Kerimoğlu, sahada Korkmaz ile bir süre sohbet etti.ANTALYA (AA) -