- Antalyaspor 2018 Yaz Kupası Yüzme Şenlikleri bugün düzenlenen “3. Açıksu Yüzme Yarışları”yla sona erdi.Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından organize edilen ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen yarış; bu yıl Antalya’da yüzme sporuna büyük katkılar veren ‘Süleyman Erol’ adına düzenlendi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi, Ceysu, GM Teknik Prodüksiyon, Antalya Gazozu ve Antalya Reçelcisi destekleriyle düzenlenen yarış, yoğun bir katılıma ev sahipliği yaptı.Bu yıl 3.’sü düzenlenen ve uluslararası boyutta olma yolunda emin adımlarla ilerleyen yarış, gerçek zamanlı olarak 3 farklı başlangıç noktasından start aldı. Yaş guruplarına göre düzenlenen müsabakalarda; bayan ve erkek olmak üzere genel klasmanda ilk üç dereceye giren sporculara özel kupaları, ilk 3 dereceye girenlere özel madalyaları verilirken tüm katılımcılara da günün anısına katılım madalyaları, Antalyaspor ve Muratpaşa Belediyesi logolu t-shirtler ödül olarak dağıtıldı. Yarışmacılar ve aileleri bando eşliğinde marş ve şarkılar söyleyerek güne renk kattı.Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır’ın startını verdiği 500 metre halk yüzme etkinliği etabında da katılımın oldukça yüksek olduğu, ailelerin çocuklarıyla birlikte katılım gösterdikleri görüldü. Mavi bayraklı plajları korumak ve denizlere plastik atıkları engellemek adına farkındalık oluşturan her yaştan yüzücü birlikte yüzmenin keyfini yaşadı.Festival tadında geçen spor şenliğinde katılımcılar yarış sonrası birlikte kahvaltı yaparak etkinlik alanını doldurdu. Sponsor firmalar Antalya Gazozu ile Antalya Reçelleri yarışmacılara çeşitli hediyeler sundu. Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü de farkındalık oluşturmak amacıyla, kullanılmış pet şişeleri potaya basket atabilenlere yeşeren kalem ve pazar filesi gibi hediyeler dağıttı.3000 metre bayanlarda 1. Savim Aylül Süpürgeci, 2. Başak Akteke, 3. Beyza Özkan. 3000 metre erkeklerde 1. Archyn Mikhailov, 2. Ekre Sarp zeytiroğlu, 3. Emir Batur Albayrak. 1500 metre bayanlar: 1. Ecenur ceylan, 2. İpek Drin Eğin, 3. Talya Erdoğan. 1500 metre erkekler: 1. Egemen Öztürk, 2. Ekim deniz Tuncel,3. Atakan ErcanİHA