Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

- Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Alanya ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si perşembe, biri de cuma günü tutuklanmasının ardından 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 8'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Alanya ve Manavgat ilçelerinde 13 Haziran Perşembe günü düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 uyuşturucu hap, 351 gram sentetik uyuşturucu, 3,36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.



ANTALYA (AA) -