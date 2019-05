"Turizmin başkenti" Antalya'da dış görüntüsünden içindeki eşyalara kadar her şeyiyle alışılmışın dışında ters duran Ters Ev Aksiyon Parkı'nı bu yıl rekor sayıda turistin ziyaret etmesi bekleniyor."Turizmin başkenti" Antalya'da dış görüntüsünden içindeki eşyalara kadar her şeyiyle alışılmışın dışında ters duran Ters Ev Aksiyon Parkı'nı bu yıl rekor sayıda turistin ziyaret etmesi bekleniyor.Girişimci Kaan Karahan tarafından beş yıl önce Muratpaşa ilçesindeki Kundu Turizm Bölgesi'nde açılan Ters Ev Aksiyon Parkı'nda terslikler girişteki bilet gişesinden başlıyor.Ters şekilde duran gişeden geçilerek girilen ev, iç ve dış görüntüsüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Giriş kapısının bile ters olduğu evde, televizyon, klima, tuvalet, yatak odaları, mutfak mobilyaları, çamaşır makinesi, oturma grupları, askılıklar, masalar her şey alışılmışın dışında tavanda yer alıyor.Ziyaretçilerine tavanda yürüyormuş hissi veren ve bu yıl dekorasyonu tamamen yenilenen ters ev, ikinci katına yapılan çocuk ve oyun odalarıyla da ön plana çıkıyor.Parkın işletmecisi Kaan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ters Ev Antalya'nın 2015 yılında Kundu Turizm Merkezi'nde interaktif eğlence merkezi olarak hizmete açıldığını söyledi.Bu yıla çok güzel hazırlandıklarını, turist beklentisinin Antalya'da yüksek olduğunu anlatan Karahan, "Biz de ona göre hazırlık yaptık. Yenilikler yaptık. Bu sene ters evin ikinci katına çocuk odası projemizi hayata geçirdik. Evin dış tarafına yenilikler yaptık. Her yıl yenilenmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 50 bin turist bekliyoruz. Rekorumuz daha önce 45 bindi. Bu yıl ters evde ziyaretçi rekoru kıracağımızı inanıyorum." dedi.- "Bu yıl turizm verileri yüz güldürüyor"Son yıllarda Ortadoğu ülkelerinden fazlaca ziyaretçi aldıklarına değinen Karahan, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin de önemli adresi haline geldiklerini kaydetti.Karahan, "Bu yıl turizm verileri yüz güldürüyor. Biz de alternatif turizm işletmecileri olarak bu durumdan çok mutluyuz. Antalya'ya gelen turistlere kentin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, farklı heyecanlar yaşayabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Kentteki alternatif turizm adresleri çoğaldıkça turistler de otellerinden çıkmaya başladı. Bu kent esnafını da mutlu etti." diye konuştu.Ziyaretçilerden Camile Saparova ise sosyal medyadan ters evi gördüğünü söyledi.Eve girince önce hafif bir baş dönmesi yaşadığını vurgulayan Saparova, "İçeride her şey tamamen ters duruyor. Bütün eşyalar tavanda. Kendinizi aslında tavanda gibi hissediyorsunuz. Herkesin görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN -