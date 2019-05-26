Antalya'daki "ters ev"de rekor turist beklentisi

Antalya'daki "ters ev"de rekor turist beklentisi
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
"Turizmin başkenti" Antalya'da dış görüntüsünden içindeki eşyalara kadar her şeyiyle alışılmışın dışında ters duran Ters Ev Aksiyon Parkı'nı bu yıl rekor sayıda turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Antalya'daki "ters ev"de rekor turist beklentisi
- "Turizmin başkenti" Antalya'da dış görüntüsünden içindeki eşyalara kadar her şeyiyle ters duran Ters Ev Aksiyon Parkı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çıkıyor
- Ters ev, bu yıl yeni dekorasyonu ve ikinci katına yapılan çocuk odaları projesiyle turizm sezonuna "merhaba" diyor
- Ters Ev Aksiyon Parkı işletmecisi Kaan Karahan:
- "Yaklaşık 50 bin turist bekliyoruz. Rekorumuz daha önce 45 bindi."
"Turizmin başkenti" Antalya'da dış görüntüsünden içindeki eşyalara kadar her şeyiyle alışılmışın dışında ters duran Ters Ev Aksiyon Parkı'nı bu yıl rekor sayıda turistin ziyaret etmesi bekleniyor. 

Girişimci Kaan Karahan tarafından beş yıl önce Muratpaşa ilçesindeki Kundu Turizm Bölgesi'nde açılan Ters Ev Aksiyon Parkı'nda terslikler girişteki bilet gişesinden başlıyor.

Ters şekilde duran gişeden geçilerek girilen ev, iç ve dış görüntüsüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Giriş kapısının bile ters olduğu evde, televizyon, klima, tuvalet, yatak odaları, mutfak mobilyaları, çamaşır makinesi, oturma grupları, askılıklar, masalar her şey alışılmışın dışında tavanda yer alıyor. 

Ziyaretçilerine tavanda yürüyormuş hissi veren ve bu yıl dekorasyonu tamamen yenilenen ters ev, ikinci katına yapılan çocuk ve oyun odalarıyla da ön plana çıkıyor.  

Parkın işletmecisi Kaan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ters Ev Antalya'nın 2015 yılında Kundu Turizm Merkezi'nde interaktif eğlence merkezi olarak hizmete açıldığını söyledi.

Bu yıla çok güzel hazırlandıklarını, turist beklentisinin Antalya'da yüksek olduğunu anlatan Karahan, "Biz de ona göre hazırlık yaptık. Yenilikler yaptık. Bu sene ters evin ikinci katına çocuk odası projemizi hayata geçirdik. Evin dış tarafına yenilikler yaptık. Her yıl yenilenmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 50 bin turist bekliyoruz. Rekorumuz daha önce 45 bindi. Bu yıl ters evde ziyaretçi rekoru kıracağımızı inanıyorum." dedi. 

- "Bu yıl turizm verileri yüz güldürüyor"

Son yıllarda Ortadoğu ülkelerinden fazlaca ziyaretçi aldıklarına değinen Karahan, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin de önemli adresi haline geldiklerini kaydetti. 

Karahan, "Bu yıl turizm verileri yüz güldürüyor. Biz de alternatif turizm işletmecileri olarak bu durumdan çok mutluyuz. Antalya'ya gelen turistlere kentin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, farklı heyecanlar yaşayabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Kentteki alternatif turizm adresleri çoğaldıkça turistler de otellerinden çıkmaya başladı. Bu kent esnafını da mutlu etti." diye konuştu. 

Ziyaretçilerden Camile Saparova ise sosyal medyadan ters evi gördüğünü söyledi.

Eve girince önce hafif bir baş dönmesi yaşadığını vurgulayan Saparova, "İçeride her şey tamamen ters duruyor. Bütün eşyalar tavanda. Kendinizi aslında tavanda gibi hissediyorsunuz. Herkesin görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı. 































ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Polis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu
Burdur'da 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlar
​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 2019
KOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜ
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartları
Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonu
​Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: Amacımız bir
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
TÜRKER AVM'DEN RAMAZAN İNDİRİMLERİ
Isparta'da öğrenciler sinema ile buluşuyor
İşsizlik maaşı ödeme tarihi açıklandı
Isparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliği
Öğrencilere yaz döneminde ek gelir! Aylık 808 TL
Isparta'da bu köy ve kasabalarda kesinti olacak
Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı
ISPARTA ATABARI OYNADI
​Isparta'da FETÖ'ye "yeniden yapılanma" operasyonu
Isparta Türküleri Albümü Yayınlandı
Isparta'da U4 Türkiye Futbol Şampiyonası başlıyor
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı
Isparta'da Esnaf ve Diğer Ölçü ve Tartı Aleti Kullanıcılarına Önemli Duyuru!
TRT Haber Isparta'dan canlı yayın yaparak duyurdu
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da imarda e-arşiv dönemiIsparta'da imarda e-arşiv dönemi20 Mayıs 2019
Milli eğitim bakanı açıkladı artık zorunlu değilMilli eğitim bakanı açıkladı artık zorunlu değil20 Mayıs 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU21 Mayıs 2019
​Isparta'da FETÖ'ye "yeniden yapılanma" operasyonu​Isparta'da FETÖ'ye "yeniden yapılanma" operasyonu23 Mayıs 2019
Meteorolojiden Isparta için uyarı geldiMeteorolojiden Isparta için uyarı geldi21 Mayıs 2019
Isparta Türküleri Albümü Yayınlandı Isparta Türküleri Albümü Yayınlandı 22 Mayıs 2019
Isparta'da camide hırsızlık olayıIsparta'da camide hırsızlık olayı20 Mayıs 2019
​Isparta'da uyuşturucu operasyonu​Isparta'da uyuşturucu operasyonu20 Mayıs 2019
Güller Diyarı Isparta'da Gül Hasat ZamanıGüller Diyarı Isparta'da Gül Hasat Zamanı20 Mayıs 2019
Öğrencilere yaz döneminde ek gelir! Aylık 808 TLÖğrencilere yaz döneminde ek gelir! Aylık 808 TL23 Mayıs 2019
Bunu yapan işveren yandı! İşçiye çifte tazminat hakkıBunu yapan işveren yandı! İşçiye çifte tazminat hakkı20 Mayıs 2019
Isparta'da U4 Türkiye Futbol Şampiyonası başlıyorIsparta'da U4 Türkiye Futbol Şampiyonası başlıyor22 Mayıs 2019
SDÜ'nün Sıfır Atık Yönetim Sistemi ödül aldıSDÜ'nün Sıfır Atık Yönetim Sistemi ödül aldı21 Mayıs 2019
Isparta merkezde 3 saatlik elektrik kesintisiIsparta merkezde 3 saatlik elektrik kesintisi21 Mayıs 2019
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartlarıEv kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartları24 Mayıs 2019
Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadıYargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı23 Mayıs 2019
KOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜKOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜ24 Mayıs 2019
​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 2019​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 201925 Mayıs 2019
Isparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliğiIsparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliği24 Mayıs 2019
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarıIsparta için çok önemli meteorolojik uyarı22 Mayıs 2019