Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan yayılan kokudan etkilenen 17 kişi, ayakta tedavi edildi. Bölgede yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından vatandaşlar tekrar evlerine döndü.Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan yayılan kokudan etkilenen 17 kişi, ayakta tedavi edildi.Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi 33. Sokak'taki bir sitenin yüzme havuzu için yapılan kimyasalların ikmali sırasında tankın çatlaması sonucu klor sızıntısı meydana geldi.Sızıntı nedeniyle yayılan kokudan etkilenen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, A Blok'taki 17 kişiyi tahliye etti. 112 Acil Servis ekipleri de kokudan etkilenen bir itfaiye eri ile bazı vatandaşlara ayakta müdahale etti.Çevredeki bloklarda ve apart otellerde oturan tatilci ve vatandaşların bazıları da koku dolayısıyla dışarı çıktı. Bölgede yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından vatandaşlar tekrar evlerine döndü.Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "17 kişi etkilendi, 2'sine olay yerinde ambulansta müdahale ettik, önemli bir durumları yok. 15 kişiyi de hastanelere götürdük. Hastanelerde ayakta tedavi edildiler, nabız, tansiyon gibi rutin kontrolleri yapıldı. 15'i de taburcu edildi. Hastanelerde tedavi gören ve bu durumdan etkilenmiş kimse yok. Bu kişilerden 5'i yabancı uyruklu." açıklamasında bulundu.Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük de 8 bloktan oluşan sitenin içinde hidroforun olduğu yerde klor sızıntısı meydana geldiğini ve 15 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyledi. "Ölü ya da yaralı yok. İtfaiye ekipleri, temizliğini yaptı, endişe duyulacak bir durum yok." diyen Bölük, olayın klor fazlalığından kaynaklandığını aktardı.ANTALYA (AA) -