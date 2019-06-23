Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Elif Gece (fotoğrafta) yaşamını yitirdi.Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.Dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Elif Gece (17), kaldırıldığı Akseki Devlet Hastanesinden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.Genç kız, hastanedeki müdahaleye rağmen gece hayatını kaybetti.Gece'nin cenazesi, Ankara'dan gelen ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedilmek üzere Ordu'ya götürüldü.- Tatil için Antalya'ya gelmişElif Gece'nin tatil yapmak için kardeşiyle Ankara'dan Antalya'daki akrabalarının yanına geldiği, tatilin sona ermesiyle ailesinin yanına dönmek üzere otobüse bindiği öğrenildi.Memiş Dilek (27) yönetimindeki Metro Turizm'e ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün, Akseki-Manavgat kara yolunun Murtiçi mevkisinde devrilmesi sonucu 5'i çocuk 20 kişi yaralanmıştı.Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.ANTALYA (AA) -