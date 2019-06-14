Yaralı martı tedavi edildi

Konyaaltı Sahilinde misinaya dolaşan ve denizde mahsur kalan martı, kurtarıldı.



Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ayağına misina dolaşan martıya yardım etti.



Zabıta ekiplerince kurtarılan martı, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.



Veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapılan martı, ayağındaki misinadan kurtarıldı.



Martının ayağında kırık ya da çıkık olmadığını belirten veteriner hekim Hasan Balık, ilk belirlemelerine göre martının ayağındaki misina nedeniyle uzun süre denizde aç ve susuz kaldığını, buna bağlı olarak güçsüz düştüğünü aktardı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise martıyı bir süre barınakta tedavi altında tutacaklarını, tam olarak iyileşince de doğal yaşam alanına bırakacaklarını ifade etti.



ANTALYA (AA) -