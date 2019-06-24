Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaralı olarak bulunan ebabil kuşu tedavi altında alındı.
Antalya'da yaralı ebabil kuşu bulundu
Manavgat ilçesinde yaralı bulunan ebabil kuşu milli parklar müdürlüğüne teslim edildi.
İşkur Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde yaralı halde ebabil kuşu bulundu. Görevliler, önce Manavgat Belediyesine ardından Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi. Başına darbe aldığı görülen kuşu teslim alan milli parklar müdürlüğü görevlisi, tedavi için veterinere götürdü. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.
ANTALYA (AA) -