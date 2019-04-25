Antalya'da yangın

- Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510. Sokak'ta İbrahim Gezen'in (80) yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunup dışarı çıkan Gezen, yanan ve hasar oluşan ikameti önünde ekiplerin çalışmasını izledi.

Gezen'in kundaklama iddiası üzerine inceleme başlatıldı.



ANTALYA (AA) -