Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, bir haftada 110 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonlar sonucu, farklı niteliklerde toplam 8 kilo 373 gram esrar, 62 uyuşturucu hap, 3,8 gram metamfetamin, 16,2 gram kokain, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
- Bir haftalık çalışmalar kapsamında 110 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, bir haftada 110 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-24 Nisan tarihlerinde il merkezi, otogar, havalimanı ve bazı mahallelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu, farklı niteliklerde toplam 8 kilo 373 gram esrar, 62 uyuşturucu hap, 3,8 gram metamfetamin, 16,2 gram kokain, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 110 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.
ANTALYA (AA) -