Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ersin D'yi (27) takip etti.Alanya Otagar'ında otobüsten indiğinde üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçlamasıyla tutuklandı.ANTALYA (AA) -