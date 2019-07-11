Antalya'da uyuşturucu operasyonu
- Operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gazi Mahallesi'nde yaşayan A.K'nin ikametinde uyuşturucu depoladığı ve sattığı bilgisine ulaştı.
A.K'nin Gazi Mahallesi'ndeki ikametinde ve aracında yapılan aramada 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
ANTALYA (AA) -