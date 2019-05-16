Antalya'da uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmada, V.A. ile S.Ö'nün ellerindeki uyuşturucuyu piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda araçlarında bir kilo 24 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 7 fişek ele geçirilen V.A. ile S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



ANTALYA (AA) -

