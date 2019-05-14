Alanya ilçesinde 251 gram metanfetamin ve 7,15 gram esrar ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 07 N 6800 plakalı araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta arama yapan 251 gram metanfetamin ve 7,15 gram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili Emre S. (38), Vedat K. (24) ve Sergen B. (24) gözaltına alındı.ANTALYA (AA) -