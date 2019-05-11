Antalya'da uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilo 740 gram eroin, 2 hassas terazi, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan V.Ü. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



ANTALYA (AA) -