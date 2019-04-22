Antalya'da uyuşturucu operasyonu



Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan arama, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



ANTALYA (AA) -

