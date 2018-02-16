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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
ANTALYA 0
böcüzade
  - Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı  

Antalya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolüne getirilirken kendilerini çeken gazetecilere "niye çekiyorsunuz, terörist miyiz?" diyerek tepki gösterdi. 
  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen sokak satıcılarına baskın yaptı. Operasyonda bin 953 ectasy hap, 31 gram metamfetamin,167.4 gram skunk, 52.4 gram esrar ve 8 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Y, A.Y, S.B, H.T, E.Ç, M.A, B.Ç, Ç.B, S.K, N.B, H.Ö. ve H.K. sağlık kontrolü sırasında kendilerini çeken gazetecilere "niye çekiyorsunuz, terörist miyiz biz?" diye tepki gösterdi. 
  Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamalarından adliyeye sevk edildi. 

 ANTALYA (İHA) 







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