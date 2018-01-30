

- Antalya'da uyuşturucu operasyonları





ANTALYA (İHA) - Antalya'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 57 kilogram esrar, 400 gram eroin ve 930 gram skunk ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kızılarık Mahalleleri ile Hal Kavşağı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 57 kilogram esrar, 400 gram eroin ve 930 gram skunk adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

