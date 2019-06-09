Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 25 metrelik uçuruma düşerek ağır yaralanan kişiyi ekipler kurtardı.

Kuzdere Mahallesi Sapandere mevkisinde arkadaşıyla alkol alan Yusuf K. (42) tuvalet ihtiyacını gidermek için uçurumun kenarına yaklaştı. Alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Yusuf K, 25 metrelik uçuruma düştü.

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yusuf K, uçurumdan ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla çıkartılarak Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan yaralı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledildi.



ANTALYA (AA) -

