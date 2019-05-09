Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
- Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Serik ilçesi Deniztepe Mahallesi Yemişli Tahta mevkisinde, İbrahim Mavi (26) idaresindeki 07 KB 292 plakalı traktör, virajı alamayarak şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mavi'nin cenazesi, incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İbrahim Mavi'nin iki ay önce nişanlandığı öğrenildi.
ANTALYA (AA) -