

​Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı



Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Mahmut Aslan'ın (25) kullandığı 59 TD 757 plakalı otomobil, Göksu Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.



Araçta sıkışan sürücü Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki Fatma Gökçe (21) yaralandı. Gökçe, Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Aslan'ın cenazesi de sıkıştığı yerden sağlık ekiplerince çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.



Öte yandan, Sadık Onural Sapmaz'ın (27) kullandığı 07 VGZ 18 plakalı motosiklet, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde, Bora Altıntaş'ın (34) kullandığı 07 FLT 22 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada Sapmaz ile motosikletteki Sevda Altıntaş (29) yaralandı. İlçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan Sapmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



ANTALYA (AA) -